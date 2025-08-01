Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Сергій Паробек з Тернопільщини

Великоберезовицька громада з глибоким сумом повідомляє про загибель Сергія Івановича Паробека, жителя села Настасів. Тривалий час Сергій Іванович вважався зниклим безвісти, але нещодавно підтвердилася його загибель під час виконання бойового завдання.

🇺🇦 Сергій Паробек народився 8 серпня 1991 року у Настасові, де навчався у місцевій школі. Останнім часом працював на підприємстві «Агропродсервіс» у Великоберезовицькій громаді. Сергій служив у лавах 68-ї окремої єгерської бригади і загинув 26 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове, Покровського району Донецької області, під час виконання бойового завдання.

💔 У Героя залишились діти — донька Марія та син Дмитро, а також мама Ірина, брат Андрій, і сестри Марія, Наталя та Валентина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія Паробека. Нехай Господь дарує йому вічний спочинок, а світла пам’ять про нього залишиться у серцях кожного з нас.

Вічна та світла пам’ять Герою!