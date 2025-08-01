Громади Тернопільщини під лупою: хто заробляє, а хто витрачає?

Міністерство фінансів України презентувало новий аналітичний онлайн-інструмент для перевірки фінансів місцевих бюджетів. Тепер кожен мешканець може за кілька кліків побачити, скільки коштів має громада, як вони витрачаються, де є профіцит, а де – фінансова «діра».

🔗 Перейти до сервісу можна за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/budget-analytics/

Цей ресурс надає доступ до відкритих даних у зручному форматі, дозволяючи:

відслідковувати надходження та витрати кожної громади в Україні;

порівнювати бюджети між собою;

аналізувати ефективність використання коштів;

формувати аргументовані запити до місцевої влади.

Для Тернопільської області цей інструмент має особливе значення. Адже саме фінансова прозорість дозволяє зрозуміти, як працюють наші громади:

📌 Індустріальні парки забезпечують додаткові надходження до бюджетів завдяки кожній новій інвестиції.

📌 Офіс супроводу інвестицій сприяє залученню капіталу та розвитку територій.

📌 Малі підприємці, грантові програми та релоковані бізнеси – усе це щомісяця формує податкову базу на місцях.

Тепер громади отримали не лише інструмент, а й дзеркало: можна не просто скаржитися, а рахувати, планувати і вимагати ефективних рішень.

Бо бюджет – це не магія. Це цифра. А за кожною цифрою – якість життя, інфраструктура, зарплати вчителів та лікарів, дороги, світло і вода.

💬 Тож скористайтеся сервісом і не бійтеся питати у депутатів та чиновників: «А де гроші?»