Громади Тернопільщини під лупою: хто заробляє, а хто витрачає?
Міністерство фінансів України презентувало новий аналітичний онлайн-інструмент для перевірки фінансів місцевих бюджетів. Тепер кожен мешканець може за кілька кліків побачити, скільки коштів має громада, як вони витрачаються, де є профіцит, а де – фінансова «діра».
🔗 Перейти до сервісу можна за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/budget-analytics/
Цей ресурс надає доступ до відкритих даних у зручному форматі, дозволяючи:
- відслідковувати надходження та витрати кожної громади в Україні;
- порівнювати бюджети між собою;
- аналізувати ефективність використання коштів;
- формувати аргументовані запити до місцевої влади.
Для Тернопільської області цей інструмент має особливе значення. Адже саме фінансова прозорість дозволяє зрозуміти, як працюють наші громади:
📌 Індустріальні парки забезпечують додаткові надходження до бюджетів завдяки кожній новій інвестиції.
📌 Офіс супроводу інвестицій сприяє залученню капіталу та розвитку територій.
📌 Малі підприємці, грантові програми та релоковані бізнеси – усе це щомісяця формує податкову базу на місцях.
Тепер громади отримали не лише інструмент, а й дзеркало: можна не просто скаржитися, а рахувати, планувати і вимагати ефективних рішень.
Бо бюджет – це не магія. Це цифра. А за кожною цифрою – якість життя, інфраструктура, зарплати вчителів та лікарів, дороги, світло і вода.
💬 Тож скористайтеся сервісом і не бійтеся питати у депутатів та чиновників: «А де гроші?»