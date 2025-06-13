Володимир Галянтій повертається додому… на щиті: Тернопільщина у жалобі

Довгим і болісним виявився шлях додому для стрільця-санітара, жителя села Коханівка Вишнівецької громади – Володимира ГАЛЯНТІЯ, 1991 року народження. Повідомляють у селищній раді.

26 січня 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. З того часу понад рік вважався безвісти зниклим. Лише 12 червня 2025 року, після процедури ідентифікації тіла, рідні отримали підтвердження – Володимир більше ніколи не повернеться живим. Але він повертається… Героєм. На щиті.

Урочисте прощання з Героєм відбудеться 14–15 червня:

14 червня: 14:00 – зустріч похоронного кортежу на трасі М-19 біля села Раковець; 14:20 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці; далі – коридор шани до рідної оселі у селі Коханівка, де відбудеться панахида.

15 червня: 12:00 – чин похорону в храмі Святої Покрови Божої Матері (с. Коханівка).



Просимо мешканців громади долучитися до живого коридору, віддати шану полеглому воїну і провести його в останню путь.

Висловлюємо щирі співчуття матері, вітчиму, сестрі та всім рідним Володимира.

Нехай Господь подарує їм силу пережити це непоправне горе.

Слава Україні. Героям Слава.

Вічна пам’ять стрільцю-санітару Володимиру Галянтію.