Володимир Галянтій повертається додому… на щиті: Тернопільщина у жалобі
Довгим і болісним виявився шлях додому для стрільця-санітара, жителя села Коханівка Вишнівецької громади – Володимира ГАЛЯНТІЯ, 1991 року народження. Повідомляють у селищній раді.
26 січня 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. З того часу понад рік вважався безвісти зниклим. Лише 12 червня 2025 року, після процедури ідентифікації тіла, рідні отримали підтвердження – Володимир більше ніколи не повернеться живим. Але він повертається… Героєм. На щиті.
Урочисте прощання з Героєм відбудеться 14–15 червня:
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14 червня:
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14:00 – зустріч похоронного кортежу на трасі М-19 біля села Раковець;
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14:20 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці;
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далі – коридор шани до рідної оселі у селі Коханівка, де відбудеться панахида.
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15 червня:
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12:00 – чин похорону в храмі Святої Покрови Божої Матері (с. Коханівка).
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Просимо мешканців громади долучитися до живого коридору, віддати шану полеглому воїну і провести його в останню путь.
Висловлюємо щирі співчуття матері, вітчиму, сестрі та всім рідним Володимира.
Нехай Господь подарує їм силу пережити це непоправне горе.
Слава Україні. Героям Слава.
Вічна пам’ять стрільцю-санітару Володимиру Галянтію.