21:13 | 13.06.2025
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Пантеон Героїв 

Володимир Галянтій повертається додому… на щиті: Тернопільщина у жалобі

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Довгим і болісним виявився шлях додому для стрільця-санітара, жителя села Коханівка Вишнівецької громади – Володимира ГАЛЯНТІЯ, 1991 року народження. Повідомляють у селищній раді.

26 січня 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. З того часу понад рік вважався безвісти зниклим. Лише 12 червня 2025 року, після процедури ідентифікації тіла, рідні отримали підтвердження – Володимир більше ніколи не повернеться живим. Але він повертається… Героєм. На щиті.

Урочисте прощання з Героєм відбудеться 14–15 червня:

  • 14 червня:

    • 14:00 – зустріч похоронного кортежу на трасі М-19 біля села Раковець;

    • 14:20 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці;

    • далі – коридор шани до рідної оселі у селі Коханівка, де відбудеться панахида.

  • 15 червня:

    • 12:00 – чин похорону в храмі Святої Покрови Божої Матері (с. Коханівка).

Просимо мешканців громади долучитися до живого коридору, віддати шану полеглому воїну і провести його в останню путь.

Висловлюємо щирі співчуття матері, вітчиму, сестрі та всім рідним Володимира.
Нехай Господь подарує їм силу пережити це непоправне горе.

Слава Україні. Героям Слава.
Вічна пам’ять стрільцю-санітару Володимиру Галянтію.

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