На Тернопільщині виявили фальсифіковане масло від неіснуючого виробника

У торговельній мережі Тернополя виявили фальсифіковане вершкове масло від неіснуючого виробника. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Йдеться про продукт «Масло екстра солодковершкове 82%, 200 г», нібито виготовлений ТОВ «Молочний комбінат Соколоський» (Кіровоградська область). Утім, перевірка показала: такий виробник взагалі не існує, а інформація на етикетці — фіктивна.

🔍 Під час позапланової перевірки було встановлено:

Назва та адреса виробника на упаковці — вигадані ;

Жодних підтверджувальних документів щодо походження продукції немає;

Хімічний аналіз виявив невідповідність жирно-кислотного складу заявленому — тобто продукт не є справжнім вершковим маслом ;

За офіційною інформацією Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, ТОВ «Молочний комбінат Соколоський» не зареєстрований як оператор ринку та не здійснює господарської діяльності.

⚠️ Небезпечний продукт вилучено з обігу, а суб’єкт господарювання, який здійснював реалізацію, оштрафовано на 40 000 гривень. Матеріали передано до правоохоронних органів.

📢 Споживачам радять бути уважними: перевіряйте інформацію на маркуванні, зовнішній вигляд, умови зберігання та підозріло низьку ціну. У разі виявлення такого “масла” звертайтеся до:

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

📍 м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20

📧 info@dpss-te.gov.ua

📞 (0352) 52-10-10