На Тернопільщині виявили фальсифіковане масло від неіснуючого виробника
У торговельній мережі Тернополя виявили фальсифіковане вершкове масло від неіснуючого виробника. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Йдеться про продукт «Масло екстра солодковершкове 82%, 200 г», нібито виготовлений ТОВ «Молочний комбінат Соколоський» (Кіровоградська область). Утім, перевірка показала: такий виробник взагалі не існує, а інформація на етикетці — фіктивна.
🔍 Під час позапланової перевірки було встановлено:
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Назва та адреса виробника на упаковці — вигадані;
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Жодних підтверджувальних документів щодо походження продукції немає;
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Хімічний аналіз виявив невідповідність жирно-кислотного складу заявленому — тобто продукт не є справжнім вершковим маслом;
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За офіційною інформацією Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, ТОВ «Молочний комбінат Соколоський» не зареєстрований як оператор ринку та не здійснює господарської діяльності.
⚠️ Небезпечний продукт вилучено з обігу, а суб’єкт господарювання, який здійснював реалізацію, оштрафовано на 40 000 гривень. Матеріали передано до правоохоронних органів.
📢 Споживачам радять бути уважними: перевіряйте інформацію на маркуванні, зовнішній вигляд, умови зберігання та підозріло низьку ціну. У разі виявлення такого “масла” звертайтеся до:
Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
📍 м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20
📧 info@dpss-te.gov.ua
📞 (0352) 52-10-10