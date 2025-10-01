Тернопільське подружжя ошукало іноземних інвесторів на 3,8 млн грн

Подружжя тернополян постане перед судом за заволодіння чужим майном на понад 3,8 млн грн, у тому числі у іноземних інвесторів зі США

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо подружжя тернополян, які заволоділи чужим майном на суму понад 3,8 млн грн, зокрема, коштами іноземних інвесторів зі США. Чоловік, який обіймав посаду директора товариства, та його дружина постануть перед судом за зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою, а також за використання майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, тернополянин у 2019-2020 роках разом з іноземними інвесторами зі США створив два товариства з обмеженою відповідальністю, ставши директором. Іноземці здійснили основні фінансові вклади в ці підприємства, однак місцевий підприємець, використовуючи своє службове становище, привласнив понад 750 тис. грн, одержаних від продажу квартир у житловому будинку, побудованому в селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. Інвестори, у свою чергу, не отримали жодних коштів від продажу.

Після цього чоловік, розпочавши нову діяльність з виробництва паперу, за кошти іншого товариства придбав нежитлові приміщення площею 1324,9 кв.м та земельну ділянку площею 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району. Однак, його справжньою метою було заволодіти майном фабрики вартістю понад 3,1 млн грн. Разом із дружиною вони незаконно перереєстрували землю та будівлі на новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від продажу майна товариства, привласнили.

Дружина підприємця, усвідомлюючи, що майно було одержано внаслідок протиправних дій, уклала договір іпотеки, використавши це майно як заставу для отримання позики у сумі 700 000 грн. Цим вона здійснила дії щодо легалізації злочинно отриманого майна.

У рамках розслідування слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, було накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання були арештовані і передані в управління АРМА для забезпечення збереження.

Прокурори завершили досудове розслідування, і тепер справу буде розглянуто в суді.

Тернопільська обласна прокуратура закликає громадян до обережності при співпраці з новими підприємцями та інвесторами, а також наголошує на необхідності перевіряти законність угод перед укладанням договорів.