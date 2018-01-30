Любителі спорту Гусятинщини зустріли «Спортивну зиму» лижними перегонами

На Гусятинщині, що на Тернопіллі, відбулась довгоочікувана спортивна подія – лижні перегони, які вже давно стали традиційними. Лижники-любителі давно чекали морозної погоди та снігу, аби потренуватись в улюбленому виді спорту, вийти на лижню та позмагатись між собою. І ось, з настанням відповідної погоди, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Гусятинське районне комунальне підприємство ФСТ «Колос – спорт для всіх» надали їм таку можливість.

Змагання відбулись в рамках проведення фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима». Учасники змагались на дистанціях три та п’ять кілометрів. Перегони проходили на місцевому ставку.

Ось нарешті й старт. Мальовнича місцина й довгоочікуваний сніг принесли учасникам море позитивних емоцій.

А результати виявились такими. У віковій групі від 17 до 35 років на дистанції п’ять кілометрів перемогу здобув Василь Рога, волонтер Гусятинського районного комунального підприємство ФСТ «Колос – спорт для всіх» та один з натхненників цих перегонів. Друге місце виборов учасник бойових дій і ветеран АТО Анатолій Машталяр, третє місце завоював Дмитро Кіндзер.

У віковій групі до 17 років перемогу здобув Олександр Кіндзер, учень Гусятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, А у віковій групі 35 років і старші першим став Ігор Троян, директор Гусятиської дитячо-юнацької спортивної школи.

Переможці та призери лижних перегонів отримали грамоти та медалі від організаторів.