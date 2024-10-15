Знову сумна звістка на Тернопільщині – загинув безстрашний воїн Іван Скаляк

Знову сумна звістка прийшла на Тернопільщину. Захищаючи незалежність України, боронячи українську землю від російських загарбників загинув Скаляк Іван Володимирович 18.01.2004р.н, житель с. Гермаківка. Повідомляють в Іване-Пустенській сільській раді.

Мужній, безстрашний воїн, патріот, проходив службу у теробороні, а згодом і за контрактом..

Щирі співчуття рідним та близьким Івана Володимировича

Розпорядженням сільського голови від 15 жовтня 2024 р в Іване-Пустенській громаді оголошено 5-денну жалобу…