У Вишнівецькій громаді два Дні жалоби через загибель двох Героїв

16 та 17 жовтня у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЯМИ ЖАЛОБИ

У ці дні до нашої громади надійшла трагічна звістка – 13 жовтня загинули два ГЕРО, повідомляють у селищній раді.

В Луганській області загинув наш земляк, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, командир взводу військової частини А**** ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 21.05.1982 року народження

В Донецькій області загинув уродженець с.Верещаки Лановецької громади, мешканець с.Гнидава старший солдат Скакун Олександр Васильович, 09.08.1985 р.н.