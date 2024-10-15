11:02 | 16.10.2024
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Пантеон Героїв 

У Вишнівецькій громаді два Дні жалоби через загибель двох Героїв

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16 та 17 жовтня у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЯМИ ЖАЛОБИ

У ці дні до нашої громади надійшла трагічна звістка – 13 жовтня загинули два  ГЕРО, повідомляють у селищній раді.

💔В Луганській області загинув наш земляк, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, командир взводу військової частини А**** ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 21.05.1982 року народження

💔 В Донецькій області загинув уродженець с.Верещаки Лановецької громади, мешканець с.Гнидава старший солдат Скакун Олександр Васильович, 09.08.1985 р.н.

 

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав ГЕРОЇВ, – Івана Гуцала та Олександра Скакуна.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ

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