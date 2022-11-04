На Тернопільщині п’яний поліцейський на авто збив велосипедиста

У стані алкогольного сп’яніння вчинив наїзд на велосипедиста – водію повідомлено про підозру

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу, який у селі Біла Чортківського району, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, начальник районного сектору однієї з філій ДУ «Центр пробації в Тернопільській області» 14 жовтня 2022 року нетверезим сів за кермо технічно справного автомобіля «Renault Megane». У с. Біла його транспортний засіб спочатку зіткнувся з автомобілем «Toyota Highlander», що рухався по зустрічній смузі, а потім, тікаючи з місця аварії, наїхав на велосипедиста.

Внаслідок ДТП велосипедист потрапив до лікарні із численними тілесними ушкодженнями.

Розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.