17-річна Каріна підкорила 70-кг штангу, а мріє про 100-кг



Чи думала коли-небудь дівчинка Каріна Тихоліз, яка зростала у селі Котузів Теребовлянського району Тернопільської області, ходила туди у школу до 8-го класу, що доля піднесе їй неабиякий сюрприз у вигляді… штанги? Мабуть, що ні. Була, як і більшість дівчаток її віку: тендітна, красива, допитлива, наполеглива. Закінчила Вишнівчицьку ЗОШ, вільний час проводила у колі ровесників. Мріяла стати перукарем, тому і поступила у Тернопільський центр професійно-технічої освіти, де зараз і здобуває професію перукаря-модельєра і манікюрниці. Каже, що хоче дарувати людям хороший настрій і робити їх стильними і красивими. Так, і справді, ця професія дуже підходить для третьокурсниці Каріни і з вибором вона не помилилася, постійно працює над собою, удосконалює свої навички.

На першому курсі, як розповідає Каріна, під час уроку фізичного виховання її помітив тренер і запропонував відвідувати секцію з важкої атлетики. Початок був доволі нелегкий. Починала дівчинка з підйому штанги вагою 16 кілограмів, поступово нарощуючи свій «важкий» арсенал. Наполегливо тренувалася, старалася виконувати усі поради тренерів, тому і результат був доволі очікуваним. На перших змаганнях з важкої атлетики, які проходили у Тернополі в палаці спорту «Текстильник» у листопаді 2018 року, Каріна підняла штангу у поштовху і ривку вагою 37 кг! Це була перша перемога нашої юної 15-річної важкоатлетки, адже зайняла вона тоді І-е місце! Спортивні турніри, які відбувалися згодом в Хоросткові, у Львові, загартовували молоду землячку, додавали снаги і впевненості у тому, що вона усе здолає! Цьогоріч у лютому Каріна Тихоліз взяла участь у чемпіонаті України з важкої атлетики, який проходив у Коломиї. Вона виборола шосте місце, осиливши штангу вагою 67 кг (категорія до 45 кг). Цей результат, звичайно, потішив і саму спортсменку, і її тренерку Надію Глинську, та вони не збираються зупинятися на досягнутому.

Карантин вніс свої корективи і в навчальний процес майбутньої перукарки, і у спортивний розклад майбутнього майстра спорту (у цьому не сумнівається ніхто!). Дистанційне навчання з Котузова ще можна було якось осилити, а ось із тренуванням була проблема. Штанга Каріни залишалася у Тернополі, та дівчинка, як могла тренувалася удома. Адже, якщо є мета – треба її досягати!

А недавно і штангу привезли в село, і розклад тренувань скидають онлайн, справа пішла жвавіше, адже на носі – чемпіонат України із важкої атлетики, який відбудеться 28 вересня у Закарпатті. «Готуюся посилено по 2-3 годинки на день, зміцнюючи м’язи ніг, рук, спини. Для цього щодня на велосипеді долаю в обидві сторони 50 км, бігаю крос. Щоб досягти гарного результату, треба постійно бути у формі», – каже Каріна.

За успіхами своєї колишньої учениці стежать вчителі Вишнівчицької ЗОШ, зокрема її класна керівничка Світлана Попель написала у фейсбуці: «Пишаюся нашою випускницею. Неймовірна дівчинка, наполеглива, впевнена в собі, талановита, добра і щира. Щасти тобі, Каріночко!».

Важкоатлетка з Котузова мріє стати майстром спорту, підняти штангу вагою… не менше 100 кг і бажає усім гарного фізичного і морального здоров’я!

Спілкувалася Наталя БОЙЧУК.

(надруковано у газеті «Воля» №30 від 23 липня 2020р.)