Альона Харитонова з Тернополя створює незвичайні парфуми з натуральних інгредієнтів

Аромат – це особливий ідентифікатор людини, невід’ємна частина індивідуальності кожного з нас. Це ніби те невидиме вбрання, яке ми обираємо вранці, створюючи собі настрій на весь день. Альона Харитонова навчилася власноруч створювати парфуми і навіть змінювати з їх допомогою життя людей. У доробку тернополянки – парфуми для грошей, любові і навіть для здоров’я та ще кілька цікавих композицій. «Наш ДЕНЬ» познайомився з тернопільською парфумеркою та дізнався про таємничу дію ароматів і їх ефективне використання на щодень.

Живий запах із душею рослини

Альона захоплюється аромотерапією ще зі шкільних років. Натуральні запахи цінує більше, ніж штучні, адже вони справжні і живі. Згодом зацікавилася натуральною косметикою – вирішила спробувати виготовляти потрібні засоби самотужки.

– Спершу навчилася робити мило, – розповідає жінка. – Була приємно вражена результатом, тож вирішила не зупинятися на досягнутому. Адже мило достатньо недовго контактує зі шкірою, а наше тіло потребує різноманітних засобів для догляду. Згодом почала виготовляти ароматичні олійки для тіла, волосся або ж масажу.

Альона помітила, що поєднуючи різні компоненти, можна створити дуже цікаві аромати і почала вивчати технологію створення натуральних парфумів. Інгредієнти для них можна придбати на спеціалізованих сайтах. Це різноманітні ефірні олії, смоли, екстракти, настойки різних рослин.

– Кожен з них має свою особливу специфіку і характер, – додає майстриня. – До прикладу, ефірна олія гальбанума доволі різка і гостра, але вона додає цікавих ноток аромату. Дубовий мох відомий алерген, але зовсім незначна його кількість додає запаху глибини.

Натуральні парфуми відрізняються від класичних ароматів, до яких ми звикли.

– Вони поступово відкривають свій запах, – розповідає Альона. – Спершу, коли ви їх наносите, відчувається один аромат. Далі запах приживається, починає гармоніювати з вашим тілом, розкриваються ноти серця та кінцеві ноти. Відтінки запаху змінюються протягом кількох годин. Натуральні парфуми нестійкі. Однак я вважаю це плюсом. Адже жінки – мінливі за характером. Вранці – один настрій, під вечір він змінюється. Сучасний світ – надзвичайно динамічний. Ми постійно контактуємо з людьми. Відповідно, наш стан протягом дня змінюється. Аромат – як одяг. Ти його одягнув і, коли він тобі набридає, хочеться просто змінити. З натуральними парфумами це нескладно зробити.

Існує думка, що ефірна олія – це душа рослини. Тож парфуми з них пластичні і органічні. Вони взаємодіють з людиною, вибудовують певний зв’язок, поєднуються з її енергетикою і позитивно впливають на неї. Недарма ефірні олії використовують в аромотерапії. Вони позитивно впливають на фізичний і психологічний стан людини, можуть зцілювати від недуг.

Базилік для роботи, а троянда – на побачення

Здається, Альона знає про аромати все. Тож вирішую випитати корисні таємниці для читачів «Нашого ДНЯ». Якщо вам потрібно плідно попрацювати, то варто стимулювати мозок апельсинами, базиліком і гвоздикою.

– Олія апельсина – універсальний продукт, який має бути у кожному домі. Вона піднімає імунітет, додає оптимізму і життєрадісності. Це недорогий продукт, але дуже корисний для кожного, – розповідає жінка.

Як же проводити таку терапію на робочому місці? Альона радить використовувати аромолампу, звичайно ж, якщо ваші колеги не проти, або ж просто вдихати цей аромат. На шкіру ефірні олії наносити не варто, адже вони доволі концентровані, тож можуть спричинити опіки. А от щодо базиліку – то можна кілька його гілочок просто поставити на своєму робочому столі для покращення концентрації уваги.

– Якщо ж у вас був дуже напружений день, то варто ввечері змішати у рівній кількості олію лаванди і жасмину і додати цю суміш в аромолампу, – розповідає майстриня. – Також можна зробити розслабляючий масаж. Взяти 10 мл основи – це може бути олія жожоба, виноградна або оливкова чи навіть соняшникова олія та додати по кілька крапель олії жасмину і лаванди. Чудодійну дію має також ванна з морською сіллю у поєднанні з ефірними оліями. Для приготування любовного чарунку варто взяти три краплі ефірної олії іланг-ілангу, дві краплі герані, по одній краплі олії кардамону, ромашки та ванілі.

Альона Харитонова рекомендує простий рецепт домашнього бальзаму для губ «Довершена простота» з підручних засобів. Для його приготування потрібна 1 чайна ложка воску (воскова свічка є практично у кожного вдома), 1 чайна ложка вершкового масла, 1 чайна ложка олії. Все це потрібно розтопити на водяній бані, залити у будь-яку ємність. Можна взяти використаний тюбик помади або ж корок від пляшки. Коли застигне, готове до використання. Для кольору можна додати трішки соку буряка або ж моркви. Таким бальзамом можна мастити губи, а ще дуже корисно його використовувати для рук перед тим, як йти на город. Він збереже їх від тріщин і пересихання.

Диво-парфуми приносять заробіток і додають шарму

У доробку Альони є парфуми для здоров’я, для любові і навіть для грошей.

– Компоненти, які входять у них, активують ті ділянки головного мозку, які відповідають за певні функції, – додає вона. – До прикладу, грошові парфуми покращують розумову діяльність, допомагають бачити можливості для заробітку, приймати важливі рішення, генерувати нові ідеї. Тобто, вмикається певний резерв організму, який дозволяє подивитися на ситуацію під новим кутом зору. Тут поєднуються аромати базиліку, імбиру, кориці, гвоздики, кореня ветеверу. Ноти цитрусових додадуть композиції легкості.

Парфуми любові розкривають природну привабливість людини, роблять її відкритішою до спілкування. Жіночності додає олія троянди, іланг-ілангу, жасмину, амбра.

– Мої парфуми, ніби маленька кнопочка, яка допомагає людині, активізує ті функції, які у даний час їй необхідні, – розповідає тернополянка. – Однак, щоб вони принесли людині користь, виготовляти їх необхідно у відповідному настрої. Ще дуже важливо – побачити саму людину і поспілкуватися з нею. Тоді можна підібрати запах індивідуально для кожного.

Альона зізнається, інтиїтивно відчуває, який аромат підійде людині. Отримавши парфуми, клієнти часто вражені, як вона зуміла підібрати так точно запах. Жінка переконана, це відбувається на підсвідомому рівні. Головне налаштуватися на іншу людину, відчути її.

– Інколи створюю аромат, який мені не підходить і не імпонує. Зате для іншого – це саме те, що потрібно, – зізнається парфумерка. – Я переконана, що за допомогою природи, її скарбів, ми можемо стати щасливими, наповнитися натхненням, повірити в себе, стати кращими

Альона мріє відкрити у Тернополі невеличку крамничку з натуральною косметикою – таке своєрідне аромокафе, куди кожен міг би прийти і замовити собі свій аромат та інші корисні засоби, навчитися власноруч їх виготовляти.