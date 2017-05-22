Альона Харитонова з Тернополя створює незвичайні парфуми з натуральних інгредієнтів
Аромат – це особливий ідентифікатор людини, невід’ємна частина індивідуальності кожного з нас. Це ніби те невидиме вбрання, яке ми обираємо вранці, створюючи собі настрій на весь день. Альона Харитонова навчилася власноруч створювати парфуми і навіть змінювати з їх допомогою життя людей. У доробку тернополянки – парфуми для грошей, любові і навіть для здоров’я та ще кілька цікавих композицій. «Наш ДЕНЬ» познайомився з тернопільською парфумеркою та дізнався про таємничу дію ароматів і їх ефективне використання на щодень.
Живий запах із душею рослини
Альона захоплюється аромотерапією ще зі шкільних років. Натуральні запахи цінує більше, ніж штучні, адже вони справжні і живі. Згодом зацікавилася натуральною косметикою – вирішила спробувати виготовляти потрібні засоби самотужки.
Альона помітила, що поєднуючи різні компоненти, можна створити дуже цікаві аромати і почала вивчати технологію створення натуральних парфумів. Інгредієнти для них можна придбати на спеціалізованих сайтах. Це різноманітні ефірні олії, смоли, екстракти, настойки різних рослин.
Натуральні парфуми відрізняються від класичних ароматів, до яких ми звикли.
Існує думка, що ефірна олія – це душа рослини. Тож парфуми з них пластичні і органічні. Вони взаємодіють з людиною, вибудовують певний зв’язок, поєднуються з її енергетикою і позитивно впливають на неї. Недарма ефірні олії використовують в аромотерапії. Вони позитивно впливають на фізичний і психологічний стан людини, можуть зцілювати від недуг.
Базилік для роботи, а троянда – на побачення
Здається, Альона знає про аромати все. Тож вирішую випитати корисні таємниці для читачів «Нашого ДНЯ». Якщо вам потрібно плідно попрацювати, то варто стимулювати мозок апельсинами, базиліком і гвоздикою.
Як же проводити таку терапію на робочому місці? Альона радить використовувати аромолампу, звичайно ж, якщо ваші колеги не проти, або ж просто вдихати цей аромат. На шкіру ефірні олії наносити не варто, адже вони доволі концентровані, тож можуть спричинити опіки. А от щодо базиліку – то можна кілька його гілочок просто поставити на своєму робочому столі для покращення концентрації уваги.
Альона Харитонова рекомендує простий рецепт домашнього бальзаму для губ «Довершена простота» з підручних засобів. Для його приготування потрібна 1 чайна ложка воску (воскова свічка є практично у кожного вдома), 1 чайна ложка вершкового масла, 1 чайна ложка олії. Все це потрібно розтопити на водяній бані, залити у будь-яку ємність. Можна взяти використаний тюбик помади або ж корок від пляшки. Коли застигне, готове до використання. Для кольору можна додати трішки соку буряка або ж моркви. Таким бальзамом можна мастити губи, а ще дуже корисно його використовувати для рук перед тим, як йти на город. Він збереже їх від тріщин і пересихання.
Диво-парфуми приносять заробіток і додають шарму
У доробку Альони є парфуми для здоров’я, для любові і навіть для грошей.
Парфуми любові розкривають природну привабливість людини, роблять її відкритішою до спілкування. Жіночності додає олія троянди, іланг-ілангу, жасмину, амбра.
Альона зізнається, інтиїтивно відчуває, який аромат підійде людині. Отримавши парфуми, клієнти часто вражені, як вона зуміла підібрати так точно запах. Жінка переконана, це відбувається на підсвідомому рівні. Головне налаштуватися на іншу людину, відчути її.
Альона мріє відкрити у Тернополі невеличку крамничку з натуральною косметикою – таке своєрідне аромокафе, куди кожен міг би прийти і замовити собі свій аромат та інші корисні засоби, навчитися власноруч їх виготовляти.