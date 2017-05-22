Півроку не пройшло, як колишній зек з Тернопільщини знову попаде за грати
До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, невідома особа зі складського приміщення, яке він орендує, викрала його мопед.
Транспортний засіб поліцейські розшукали – він був захований неподалік в чагарниках. Згодом оперативним шляхом вийшли на особу зловмисника – ним виявився 34-річний житель села Добромірка Збаразького району.
Крадій заперечував свою причетність до вчинення злочину, либонь, не дуже хочеться повертатися у місця позбавлення волі, звідки вийшов півроку тому. Проте під час поверхневого огляду у підозрюваного було знайдено ключі від замка запалювання транспортного засобу.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Карається таке діяння позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років