16:49 | 13.12.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі можливе списання коштів за поїздки у громадському транспорті із запізненням

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До уваги тернополян, які здійснюють оплату за проїзд у громадському транспорті банківськими картками!

Через збої у роботі мобільної мережі можливе списання коштів за поїздки у громадському транспорті із запізненням. Тобто сповіщення про списання вартості поїздок, здійснених впродовж сьогоднішнього та найближчих днів, можуть надійти тоді, коли інтернет працюватиме безперебійно. 

Нагадуємо, що валідатори у громадському транспорті, передають дані про поїздки у момент вивантаження, а не безпосередньо під час поїздки.

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