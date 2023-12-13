У Тернополі можливе списання коштів за поїздки у громадському транспорті із запізненням

До уваги тернополян, які здійснюють оплату за проїзд у громадському транспорті банківськими картками!

Через збої у роботі мобільної мережі можливе списання коштів за поїздки у громадському транспорті із запізненням. Тобто сповіщення про списання вартості поїздок, здійснених впродовж сьогоднішнього та найближчих днів, можуть надійти тоді, коли інтернет працюватиме безперебійно.

Нагадуємо, що валідатори у громадському транспорті, передають дані про поїздки у момент вивантаження, а не безпосередньо під час поїздки.