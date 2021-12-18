Фермер року: Петро Гадз отримав престижну телепремію “Гордість Тернопілля”

у ПК «Березіль» відбулося масштабне дійство – нагородили переможців телепремії «Гордість Тернопілля».

У номінації «Фермер року» статуетку отримав відомий аграрій та меценат з Бучаччини, голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз.

Нагороду йому вручив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Він відзначив, що фермери на Тернопільщині формують думку суспільства, адже наш край, перш за все, є аграрним.

Петро Гадз подякував кожному, хто віддав за нього свій голос. Він наголосив на тому, що ця перемога належить його великій команді.

– Тернополяни, краяни, дякую за те, що ви голосували за мене. Тут могли стояти і сто, і двісті, і триста фермерів Тернопільської області, бо вони справді молодці. Ці люди роблять нашу Україну сильнішою економічно. Вони сіють, вони доять корови, вони вирощують свині. Ці люди годують цілу Україну. Спасибі вам. Я тішуся, що маю можливість творити. У мене працює 1600 людей. Я щороку будую, щороку інвестую, роблю Україну кращою, – зазначив Петро Гадз.

До слова, «Гордість Тернопілля» – телевізійна премія, заснована у 2021 році телеканалами Тернопіль-1 та ІНТБ. Претендентів у 20-ти номінаціях міг подати кожен громадянин чи колектив. Уся громадськість Тернопілля голосуванням обирала найкращих.