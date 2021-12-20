У Тернополі діти учасників російсько-української війни розмальовували пряники

У Домі ветерана в Тернополі, який нещодавно відкрили, провели перший майстерклас. Його організували для дітей учасників російсько-української війни, волонтерів та переселенців зі сходу країни. Дітей вчили розмальовувати пряники. Про розповіла співорганізаторка заходу Любов Медведь, пише Суспільне.

Жінка каже, майстерклас зробили до Дня Святого Миколая, участь у ньому взяли 30 дітей.

Як розмальовувати пряники розповіла організаторка заходу Любов Медведь.

“Різдвом прийнято малювати хатинки. Щоб зберігати дух Різдва в домі. Щоб в нашому домі завжди було затишно, тепло, щоб в нас був дах над головою”.

Софія Сенчишин – наймолодша учасниця майстеркласу. Їй шість років. Дівчина розповіла, яким буде її пряник:

“Я буду малювати коло, буду малювати квіточки зимові”.

Юліан Сенчишин з Кунинця Кременецького району розповідає, приїхав на майстерклас зі своїми трьома сестрами:

“Приїхав заради цікавості, щоб попробувати, як вийде”.

Дванадцятирічна Марія Тримпулець через війну на сході країни з батьками переїхала до Тернополя. Дівчина розповідає, свій перший пряник розмалювала, коли їй було 4 роки:

“Мама пекла пряники і я їй допомогла, розрисувала. Я малювала пряник і задумувала бажання”.

Організаторка заходу Любов Медведь каже, майстерклас з розмальовування пряників організували, щоб згуртувати дітей:

“Дітям потрібно нагадати, що це свято про дім, про затишок, про сімейні і духовні цінності, про те, що часом за якимись буденними клопотами забувається. Ми хотіли подарувати дітям свято. Вони передружилися, вони навчилися спілкуватися, вони отримали задоволення від творчості і саме ці щирі дитячі посмішки говорить про те, що наше свято попало в ціль, все вдалося”.

Будинок ветерана для учасників російсько-української війни відкрили в Тернополі 5 грудня. Там вони зможуть займатись спортом, відвідувати тренінги, а також попрацювати з психологом. Про це розповів співорганізатор проєкту Сергій Коновал. За його словами, загальну вартість проєкту не підраховували. У приміщенні 12 кімнат. Наразі готові тренажерний зал та лекторій. Ремонт в інших кімнатах повинні завершити до літа наступного року.

На Тернопільщині є майже 7 тисяч ветеранів російсько-української війни. Про це повідомив начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Казюк.