Історія успіху з Бережан: від вирішення питань економіки до пошиття брендового одягу

Бережанка Зоряна Головацька, економіст за професією, ніколи б не подумала, що хобі – ремонт та шиття одягу – допоможе їй знайти роботу мрії, адже сьогодні вона з радістю іде працювати у швейний цех ФОП Катерини Войчишин, яка займається виготовленням жіночої білизни для сну і відпочинку під власною торговою маркою «Martellе», відомою як в Україні, так і за кордоном.

У липні 2020 року, втративши роботу менеджера з постачання, жінка звернулась в Бережанську районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості в пошуку нового місця праці.

Оскільки під час карантину підходящих вакансій не було, кар’єрна радниця запропонувала їй подумати над тим, аби опанувати нову професію та швидше працевлаштуватись. Під час співбесіди з фахівцем з профнавчання Зоряна обмовилась про своє хобі, отож їй порекомендували пройти навчання за професією швачка в Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за індивідуальною формою. Теоретична частина викладалася он-лайн, а практична – у згаданого роботодавця.

«Я неймовірно рада, що мені випала можливість своє хобі перетворити у постійний заробіток та працювати у ФОП Катерини Войчишин», – каже пані Зоряна.