Андрій Миколайчук призначений керівником Тернопільської обласної прокуратури
Відповідно до наказу генерального прокурора України Ірини Венедіктової керівником Тернопільської обласної прокуратури призначений Андрій Миколайчук.
Довідково: Андрій Миколайчук народився 14 листопада 1978 року в м. Коростень Житомирської області.
У 2001 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
З лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів України, сил антитерористичної операції та об’єднаних сил.
З 18 вересня 2020 року – керівник Тернопільської обласної прокуратури.