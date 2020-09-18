15:08 | 18.09.2020
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Новини Тернополя 

Андрій Миколайчук призначений керівником  Тернопільської обласної прокуратури

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Відповідно до наказу генерального прокурора України Ірини Венедіктової керівником Тернопільської обласної прокуратури призначений Андрій Миколайчук.

Довідково: Андрій Миколайчук народився 14 листопада 1978 року в       м. Коростень Житомирської області. 

У 2001 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

З лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів України, сил антитерористичної операції та об’єднаних сил.

З 18 вересня 2020 року – керівник Тернопільської обласної прокуратури.

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