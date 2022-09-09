16:27 | 9.09.2022
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У аварії на Тернопільщині травмувався неповнолітній мотоцикліст

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Із тілесними ушкодженнями до лікарні Копиченець бригада екстреної медичної допомоги 8 вересня госпіталізувала 15-річного місцевого жителя.

Травми юнак отримав в дорожньо-транспортній пригоді. Про неї на лінію “102” повідомили лікарі медзакладу. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, близько 19:00 водій автомобіля Skoda Octavia під час розвороту врізався в мотоцикл KTM 390 DUKE. Десятикласника госпіталізували, а у водія авто взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, – повідомляє  відділ комунікації поліції Тернопільської області.

 

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