У аварії на Тернопільщині травмувався неповнолітній мотоцикліст

Із тілесними ушкодженнями до лікарні Копиченець бригада екстреної медичної допомоги 8 вересня госпіталізувала 15-річного місцевого жителя.

Травми юнак отримав в дорожньо-транспортній пригоді. Про неї на лінію “102” повідомили лікарі медзакладу. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, близько 19:00 водій автомобіля Skoda Octavia під час розвороту врізався в мотоцикл KTM 390 DUKE. Десятикласника госпіталізували, а у водія авто взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.