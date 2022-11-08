Фермерам Тернопільщини можуть передати обладнання для тимчасового зберігання зерна

Українська асоціація районних і обласних рад звернулася за сприянням в організації передачі фермерам Тернопільщини обладнання для тимчасового зберігання зерна.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Вчора провів зустріч із представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO), яка спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) розробила програми сприяння українським фермерам із забезпечення так званими рукавами для тимчасового зберігання врожаю, – зазначив Михайло Головко.

Програма реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.

П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні, у такий спосіб має на меті допомогти малим фермерам та підприємствам вирішити проблему зберігання зерна, вважає цю підтримку необхідною у межах підготовки до зимового сезону, а також забезпечення продовольчої безпеки не лише України, а й усього світу.

– Ми готові до співпраці із втілення програм у різних напрямках. Обговорили також перспективи розвитку більш масштабних проектів, адже завжди маємо широкий спектр запитів аграрного сектору. Це важливий крок виявленої підтримки в умовах випробувань та викликів для країни вцілому і аграрного бізнесу зокрема. Від імені аграріїв Тернопільщини подякував за сприяння розвитку напрямку і проявлені ініціативи. Сподіваємося і на подальшу плідну співпрацю, – наголосив Михайло Головко.