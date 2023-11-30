Тернопільщина оновила ще 10 будинків на Херсонщині

У рамках президентського проєкту “Пліч-о-пліч”, Тернопільщина продовжує відновлювати селище Архангельське, що у Високопільській громаді Херсонської області.

Влітку стартувала перша черга відновлення. Будівельники та волонтери з Тернопільщини займалися відбудовою і реконструкцією знищеного житла та інфраструктури у селищі.

Восени стартувала друга черга, під час якої вдалося відновити 10 житлових будинків, у яких вже мешкають люди. Зокрема, замінили перекриття дахів, вікна, двері, в окремих випадках відбудували частину стін.

Надалі планується облаштування доброустроювулиць (дорожнього полотна, інфраструктури) та побудова спортивного майданчика.

Нагадаємо, що проєкт “Пліч-о-пліч” обʼєднує людей, громади, органи місцевого самоврядування для відновлення населених пунктів, які зруйнували російські окупанти.