“Море”: виконавиця з Тернополя Lila Vi створила справжній саундтрек осінніх вечорів

Виконавиця родом із Тернополя Lila Vi презентує нову пісню та відеороботу під назвою «Море». Композиція, яку можна назвати саундтреком осінніх вечорів наодинці з гарячою чашкою чаю в руках, символізує внутрішнє очищення. Лейтмотивом треку став прообраз моря, який змиває все на своєму шляху. Проте героїня просить забрати водойму саме погані спогади, аби залишити у своєму серці спокій та віру в найкраще.

«Перший меседж, який можна почути у пісні “Море” – це авжеж завершення історії кохання. Де ми залишали ночі не для тих, не тим писали любовні листи та не заради тих лили сльози. Проте для мене особисто сенс набагато глибший. Море – це звільнення від усіх негараздів, від усього злого, що спотворює цей світ. Задля миру, спокою та злагоди. Запис треку був нелегким, складно було впоратися з власними емоціями. Я можу назвати цю пісню “оголеною”, оскільки я тут відкрила свою душу», – прокоментувала Lila VI.

У відеороботі розкрити глибину композиції Lila Vi вирішила через танець. Компанію у контемпорарі Lila Vi склав танцівник KYIV MODERN-BALLET Theatre Борис Мельничук. Однією з локацій відео став популярний Тернопільський став. Під час зйомок на озері падав дощ, який додатково підкреслив атмосферу та задум.

«Ми дуже довго шукали героя для нашого відео “Море” та знайшли у Києві. В день, коли мала відбутися перша репетиція, я майже цілу ніч не спала. Оскільки я дуже важко впускаю в своє життя та творчість нових людей. Проте як тільки ми познайомилися, то відчула, що робота вийде класною і це дійсно моя людина. Окрім того, команда неймовірна і Борис – професіонал своєї справи. Згодом з’ясувалося, що ми земляки та народилися у сусідніх селах. І тоді я вже повністю розслабилася», – поділилася емоціями Lila VI.