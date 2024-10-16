11:05 | 16.10.2024
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Війна 

Вночі шахеди росіян атакували Тернопільщину

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шахед

На Тернопільщині ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті, повідомляють у військовій адміністрації.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.  Загиблих та травмованих немає. 

Бережіть себе та будьте пильними!

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