11:05 | 16.10.2024
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Війна 

ДСНС показала, як ліквідовували пожежу, спричинену шахедами

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Сьогодні, 16 жовтня, росіяни завдали удару по Тернопільщині. Через влучання у промисловий обʼєкт сталася пожежа.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.  Загиблих та травмованих немає.  

Бережіть себе та будьте пильними!

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