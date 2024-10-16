ДСНС показала, як ліквідовували пожежу, спричинену шахедами

Сьогодні, 16 жовтня, росіяни завдали удару по Тернопільщині. Через влучання у промисловий обʼєкт сталася пожежа.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає.

Бережіть себе та будьте пильними!