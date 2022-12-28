Морпіх Діанов повернувся після операції на руці зі США, в Україні здійснилася ще одна його мрія

До України повернувся морський піхотинець Михайло Діанов, який воював на заводі Ілліча, був поранений, втратив 4 сантиметри кістки в руці, пережив полон і повернувся, йдеться в ТСН.

Щойно повернувшись зі США, Михайло заїхав додому, щоб подивитися, яку там поставили ялинку. Руку оперували бійцеві в Сан-Дієго, операція тривала понад 3 години. У Діанова взяли шматок кістки зі стегна і вставили в понівечену руку – попереду довга реабілітація. Наразі кінцівка продовжує сильно боліти, боєць на знеболювальних і він них почувається кепсько. Це ще одне випробування, яке випало на його долю.

Весь час після полону українці роблять все можливе, щоб здійснити мрії прославленого українця, одного із символів незламності українських бійців.

Так, на “Львів-Арені” в одному з матчів Діанов першим б’є по мячу, пізніше знайомиться зі своїм кумиром – блогером Дядьком Максимом. Здійснилася і мрія побачити США. “От як по тєлєку, тільки більше. Треба їхати ще, далі посил України доносити до американців, що у них найкраща зброя, в нас – найкраща армія. Симбіоз. Щоб ми скоріше виграли війну, не треба її затягувати”, – каже він.

Щоб здійснилася ще одна мрія, докладає “руку” й ТСН. Колись в ефірі лідер гурту “Без Обмежень” обіцяв познайомитися з Діановим особисто. “Він викликає повагу в мене, от велику людську повагу, і він є таким символом незламності, тому що дійсно, він постійно усміхнений, життєрадісний, незважаючи на те, що він пройшов і прожив”, – каже Сергій Танчинець.

Михайло про сюрприз не знав – був впевнений, що в нього буде інтерв’ю з Соломією Вітвіцькою. Але в одну мить під час інтерв’ю зірковий гість перериває розмову. “Ти слово стримав, сказав, що ми познайомимося”, – каже Михайло, коли бачить гостя.

Вони разом співають і фотографуються. Морпіх тішиться неочікуваному здійсненню ще однієї мрії.