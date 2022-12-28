Салюти зачекають до Перемоги. Про використання піротехнічних виробів у період свят

Запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено, – про це жителям та гостям Тернопільщини нагадують поліцейські.

За порушення обмежень щодо використання піротехнічної продукції передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Поліцейські області контролюватимуть дотримання обмежень, а також перевірятимуть осіб, які займаються реалізацією піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах.

Нагадуємо, за порушення законодавства у цій сфері та недотримання визначених обмежень, пов’язаних із використанням піротехніки, передбачена відповідальність, зокрема: стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності), стаття 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях), стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) та стаття 296 КК України (хуліганство). Відповідальність є, але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших.

Також правоохоронці нагадують, що комендантська година на Тернопільщині не скасована й вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше – з 23 до 5 години. У новорічну ніч також.