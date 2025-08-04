Микола Задворний повернувся додому після трьох років полону: велика радість для Тернопільщини

Сталося диво, на яке ми так довго чекали! Велика радість для Великогаївської громади – наш Герой, Микола Задворний, повернувся додому після більше трьох років полону, про що повідомив голова громади Олег Кохман.

Микола став на захист України серед перших, а вже у квітні 2022 року рідні втратили з ним зв’язок. І ось після трьох важких років очікування, безсонних ночей, невідомості та страху, це сталося. Сьогодні, нарешті, все позаду – світло здолало темряву полону, а добро перемогло.

Вітаємо Миколу, його дружину Оксану, доньок та всю родину! Ми разом з вами радіємо за цей довгоочікуваний момент і дякуємо Богові за вислухані молитви. Микола показав неймовірну стійкість і мужність, пройшовши через страшні випробування. Вітаємо героя вдома, бажаємо міцного здоров’я та швидкого відновлення!

Слава Герою України!