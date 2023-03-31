Тернопільський суд підтвердив факт смерті солдата у боях за м. Бахмут

У грудні 2022 року тернополянка Марія С. в інтересах свого неповнолітнього сина звернулась із заявою до суду та просила встановити факт смерті її чоловіка Романа С. у місті Бахмут Донецької області в ході бойового зіткнення 22 жовтня 2022 року.

В обґрунтування своїх вимог вказала, що це їй необхідне для отримання свідоцтва про смерть та подальшого отримання відповідних пільг, грошової допомоги, соціального статусу для малолітнього сина загиблого.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 27 січня 2023 року позивачці у задоволенні заяви відмовлено.

Не погодившись із судовим рішенням, Марія С. подала апеляційну скаргу та просила це рішення скасувати, а її заяву задовольнити в повному обсязі. Позивачка зазначила, що Роман С. був батьком їхнього малолітнього сина, що підтверджено свідоцтвом про народження дитини. 6 червня 2022 року, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, чоловіка було призвано на військову службу та після проходження відповідної підготовки зараховано навідником однієї з військових частин.

Про загибель чоловіка родина взнала зі “Сповіщення сім’ї”, надісланого командиром військової частини, та з Акту про настання смерті солдата Романа С. під час бойового зіткнення зі збройними силами російської федерації 22 жовтня 2022 року в м. Бахмут Донецької області. Чоловікові було 33 роки.

Обґрунтовуючи свою заяву, Марія С. наголосила, що тіло чоловіка неможливо евакуювати, оскільки воно знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України в зоні активних бойових дій, тому вона змушена звернутись до суду із заявою про встановлення факту його смерті.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши матеріали цивільної справи в межах апеляційної скарги, не погодилась із висновками суду першої інстанції, що заявниця передчасно звернулась до суду, оскільки вона не зверталась до відповідних компетентних органів з приводу отримання належних її сину виплат і пільг, та відмову в їх наданні не отримала.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожна особа має право в порядку, встановлено Цивільним процесуальним кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав (ст. 4 ЦПК України). Пунктом 3 рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 встановлено, що обов’язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийняття позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист. Тобто, обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов’язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує.

Стосовно висновку місцевого суду, що “Сповіщення сім’ї” є підставою для подання документів для призначення пенсії (матеріальної допомоги) і надання пільг в установленому законодавством порядку, колегія суддів зазначила, що у поданій заяві та в суді першої інстанції Марія С. указала, що встановлення факту смерті чоловіка їй необхідне для отримання свідоцтва про смерть, а в подальшому – оформлення відповідних пільг, грошової допомоги, соціального статусу дитини. Тобто, першочергово заява подана з метою отримання свідоцтва про смерть Романа С.

Тим часом, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті саме суд уповноважений розглядати такі справи. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, передбачені ст. 317 ЦПК України. Предметом доказування у таких справах є не сама подія смерті, а її чітко визначений час, який передбачає для заявника правові наслідки.

Відповідно до матеріалів справи, згідно з Актом, складеним у м. Бахмут, солдатами Анатолієм А. та Данилом І. третьої штормової роти військової частини N засвідчено, що 22 жовтня 2022 року о 10-ій год. Роман С. загинув під час бойового зіткнення зі збройними силами російської федерації поблизу м. Бахмут Донецької області – отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Через високу інтенсивність введення противником бойових дій, евакуація тіла Романа С. донині неможлива. Бахмутська територіальна громада як на день смерті Романа С., так і на час розгляду справи судом апеляційної інстанції належить до місць, де точаться активні бойові дії, що підтверджено Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75, із відповідними змінами.

Також колегією суддів враховано, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який діє досі на всій території країни.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Марії С. в інтересах малолітнього сина задовольнила. Рішення Тернопільського міськрайонного суду від 27 січня 2023 року скасувала та ухвалила нове рішення, яким встановила факт смерті Романа С. 22 жовтня 2022 року в м. Бахмут Донецької області у період дії воєнного стану під час проходження служби за контрактом у Збройних Силах України при виконанні військового обов‘язку військової служби в Збройних Силах України під час бойових дій із забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони Батьківщини та територіальної цілісності, відсічі і стримування збройної агресії з боку збройних сил російської федерації.