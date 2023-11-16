На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув Юрій Мінтенко з Тернопільщини

Жахлива звістка надійшла до Тернопільської громади. Захищаючи нашу Батьківщину, будучи відданим військовій присязі, загинув захисник Мінтенко Юрій Михайлович (05.09.1978 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Герой віддав своє життя за українську націю та за рідну землю 11 листопада у Харківській області під час виконання бойового завдання.

Щиро співчуваємо родині та близьким Героя. Назавжди у наших серцях.

Вічна та світла пам’ять!