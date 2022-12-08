Тернополяни масово паркують свої автівки з порушеннями

Тернопільські патрульні цілодобово забезпечують безпеку дорожнього руху на вулицях міста. Але чимало водіїв, зухвало ігноруючи вимоги правил дорожнього руху, дорожніх знаків та розмітки, залишають свої авто з порушеннями.

🔹Нагадуємо: дорожній знак 3.34 “Зупинку заборонено” забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Не поширюється дія знаку на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

🔸Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Зона дії знака може бути зменшена табличкою 7.2.2 “Зона дії” на початку зони дії, а також установленням у кінці його зони дії дублюючого знака з табличкою 7.2.3 “Зона дії”.

Знак може застосовуватися разом з розміткою 1.4 (жовтого кольору), при цьому зона його дії визначається за довжиною лінії розмітки.

🔺За порушення правил зупинки та стоянки передбачено штраф — 340 гривень. За порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху — штраф 680 гривень. В разі відсутності водія-порушника, автомобіль може бути евакуйований на арештмайданчик.

🔺Також, згідно з частиною 6 статті 122 КУпАП, заборонена зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки). Таке порушення тягне за собою накладення штрафу від 1020 до 1700 гривень.

Кермуйте відповідально.