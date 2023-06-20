На війні загинув Герой з Тернопільщини Ігор Бобик

З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя села Мишків Більче-Золотецької територіальної громади. Про це повідомляють у громаді.



Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 19 червня 2023 року загинув стрілець однієї із бойових бригад ЗСУ солдат БОБИК Ігор Романович, 1979 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!