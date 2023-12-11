На війні загинув захисник, правдивий патріот, сміливий воїн Ігор Андрієвський з Тернопільщини

Знову звістка скорботи. Невимовний біль пронизує серце кожного мешканця Коропецької громади, – повідомляють у селищній раді.

Загинув ще один Захисник, правдивий патріот, сміливий воїн, який з перших днів війни мужньо став на оборону рідної України, свого краю, кожного з нас, українці…

05 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання із захисту рідної держави, України полизу нп. Терни Донецької області під час щільного мінометного обстрілу загинув солдат в/ч А4049

АНДРІЄВСЬКИЙ Ігор Михайлович (12.06.1969 р.н), мешканець села Садове, уродженець с.Порохова на Бучаччині.

Коропецька громада з стиснутим серцем висловлює співчуття дружині, доньці, рідним і близьким загиблого воїна.

Доземно вклоняємося тобі, Ігор. Дякуємо за Захист. Дякуємо за подвиг, за Вірність присязі і своєму народу. Вічна шана і слава.