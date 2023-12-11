Президента України просять надати почесне звання Героя України посмертно воїну з Тернопільщини Андрію Олекшію. Петицію оприлюднили 25 вересня ц.р. на платформі електронних петицій. Станом на 27 листопада вдалося зібрати 19 108 голосів зі 25 тисяч необхідних.

Андрій Олешко народився 4 грудня 1982 року в селі Криве Козівського району Тернопільської області. Увесь свій життєвий шлях був світлим, добрим і чесним, справжнім громадянином та патріотом України. Завжди готовим прийти на допомогу рідним та друзям, які його любили та поважали.

У цивільному житті Андрій виділявся своїми талантами, був прекрасним майстром по дереву. Доброта і чуйність, які були притаманні Андрію, стали фундаментом у створенні міцної сім’ї, яка приносила йому відчуття радості й щастя. Він був батьком трьох своїх дітей, а також батьком та найріднішою людиною своєї племінниці, дочки його рідної сестри, що трагічно загинула. Андрій опікувався і любив усіх своїх рідних, а також цінував справжню дружбу, тому друзів, які його любили й поважали, у нього було багато.

24 лютого 2022 року Андрій прийняв доленосне рішення для себе і своєї родини – захищати свою Батьківщину. На риторичне питання матері, дружини та друзів: «Навіщо тобі це? У тебе четверо дітей…», він відповідав: «Якщо не я піду захищати свою домівку та дітей, то хто це зробить за мене?!» 2 березня 2022 року він був уже у лавах Збройних Сил України. Його підрозділ перебував у найгарячіших точках фронту: Херсонський та Бахмутський напрямки…

Жодного дня в нього не було сумнівів, що він робить найважливіше у своєму житті – захищає рідну Україну, захищає свою родину, захищає свою домівку. До останнього свого подиху не змінював напрямку, взятого 24 лютого 2022 року.

Командування батальйону також побачило в Андрія організаторські здібності та характер лідера й призначили його тимчасово виконуючим обов’язки командира 5 роти, присвоївши звання головного сержанта. Підрозділ Андрія тоді знаходився під Курдюмівкою та Кліщіївкою (Бахмутський напрямок). А коли підрозділ перемістився на Горлівський напрямок, головний сержант Олекшій отримав у командування окремий кулеметний взвод.

В селі Залізне (Горлівський напрямок) під час артилерійського обстрілу «градами», головний сержант Олекшій А.М. отримав поранення, не сумісні з життям. Герой загинув 1 липня 2023 року. Андрію назавжди залишиться 40 років.

– До останнього подиху Андрій з честю та гідністю виконував свій почесний обов’язок громадянина України, залишився навіки вірним своїм рідним, побратимам та народу. Нестерпний біль матері, дружини та дітей ніколи не згасне, як не згасне світла пам’ять про Героя. Андрій Олекшій заслуговує на це почесне звання, нажаль, посмертно. Від імені усіх побратимів, друзів, сім’ї та Тернопільської громади, прошу присвоїти почесне звання «Герой України» Олекшію Андрію Михайловичу (посмертно), – пише авторка петиції Світлана Володимирівна Матвійків.

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