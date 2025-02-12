Скільки можна толерувати жорстокість? Сьогодні у Збаражі суд щодо знущання над кабанами

Сьогодні о 9:30 у Зборівський районний суд Тернопільської області розглядатимуть справу жорстокого поводження із твариною, зокрема, справу про знущання із самки кабана групою осіб, що призвело до загибелі тварини. Про це повідомляє зооактивістка Людмила Чеховська.

Офіс Генерального прокурора За оприлюдненою нещодавно інформацією, трьох жителів Тернопільщини, найнятих аграрною компанією для польових робіт, судитимуть за ч. 3 ст. 299 КК України.

Незрозуміло чому обвинувачення висувають лише до трьох учасників. Також відверто абсурдно і соромно читати твердження, що під час сільськогосподарських робіт в жатку комбайна потрапив дикий кабан (якого вже потім добили ці живодери), так ніби це сталось випадково і тварина все рівно не вижила б… Ви колись бачили, щоб дика тварина не втікала від величезної шумної техніки? Якщо тварина і потрапила в жатку – це сталось невипадково, бо ми усі бачили на відео, що ці комбайнери ціленаправлено і навмисно гналися за стадом кабанів! – каже пише Людмила Чеховська у групі Захист тварин у Тернополі

Крім того, у Генпрокуратурі зазначили, що обвинувачені добровільно відшкодували понад 300 тис грн екологічних збитків, завданих довкіллю внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. І це знову ж таки ніщо, тому що життя тварині, яку закатували з особливою жорстокістю, не повернеш, як і життя її маленьких діточок, – обурюється зоохасниця.

Сотні тисяч українців отримали жахливу психологічну травму від побаченого і прочитаного. Московити безжально знущаються і вбивають людей і тварин усюди, де ступає їхня окупантська нога, а тут, у тиловому регіоні – процвітають розваги “своєї” живодерської наволоччі – це все особливо важко сприймати і цьому пора ставити край, бо непокаране зло лише множиться! Вимагаємо справедливого покарання для жорстоких вбивць і НЕ умовно, а з реальним терміном ув’язнення! Скільки можна толерувати жорстокість, скільки можна терпіти існування закону лиш на папері?