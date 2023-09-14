17:53 | 14.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині оголосили штормове попередження

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За даними обласного гідрометцентру, 14 вересня погоду визначатиме проходження холодного атмосферного фронту від циклону з центром над країнами Балтії.
 
Сьогодні вдень на території краю буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі та грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
 
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме від 21 до 26 тепла°.
 
15 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень – 17-22° тепла.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *