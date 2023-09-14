На Тернопільщині оголосили штормове попередження

За даними обласного гідрометцентру, 14 вересня погоду визначатиме проходження холодного атмосферного фронту від циклону з центром над країнами Балтії.



Сьогодні вдень на території краю буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі та грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме від 21 до 26 тепла°.



15 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень – 17-22° тепла.

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