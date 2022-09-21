«Пташка» з Азовсталі повернулася з полону!

Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російського полону звільнено кількох захисників Азовсталі.

Серед них і « Пташка» з Азовсталі Катерина Поліщук. Також з прлону повернувся і тернополянин Михайло Діанов.



З поверненням додому! 💙💛

Нагадаємо, чотири місяці тому, 19 травня, «Пташка» разом з іншими медиками і військовослужбовцями ЗСУ, виконуючи наказ українського командування, вийшла з заводу «Азовсталь». Усі оборонці «Азовсталі» потрапили у російський полон.

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