02:41 | 22.09.2022
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«Пташка» з Азовсталі повернулася з полону!

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Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російського полону звільнено кількох захисників Азовсталі.
Серед них і «Пташка» з Азовсталі Катерина Поліщук. Також з прлону повернувся і тернополянин Михайло Діанов.


З поверненням додому! 💙💛

Нагадаємо, чотири місяці тому, 19 травня, «Пташка» разом з іншими медиками і військовослужбовцями ЗСУ, виконуючи наказ українського командування, вийшла з заводу «Азовсталь». Усі оборонці «Азовсталі» потрапили у російський полон.

📲Джерело: https://bit.ly/3LvV6XU

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