02:41 | 22.09.2022
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Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов повернувся з полону!

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Захисник «Азовсталі» з Тернополя Михайло Діанов з позивним «Борода» повернувся з полону.

Михайло Діанов бере участь у російсько-українській війні з 2015 року. Він доброволець.

Нагадаємо, чотири місяці тому, 19 травня, «Блрода» разом з іншими медиками і військовослужбовцями ЗСУ, виконуючи наказ українського командування, вийшла з заводу «Азовсталь». Усі оборонці «Азовсталі» потрапили у російський полон

"Піти на війну – це був його особистий вибір": донька захисника "Азовсталі" з Тернополя Михайла Даінова
Боєць Михайло Діанов. Фото: Катерина Діанова

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