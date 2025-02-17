Співробітник поліції Тернопільщини, ветеран війни Назар Вікторовський став переможцем обласного конкурсу «Людина року-2024»

Одинадцять відомих жителів Тернопільщини визнано найкращими за результатами щорічного обласного конкурсу «Людина року». Серед лауреатів – інспектор служби 102 ГУНП в Тернопільській області Назар Вікторовський.

Експертна комісія конкурсу розглядала заявки та визначила найбільш достойних кандидатів на високе звання – це відважні захисники, волонтери, медики та люди, які роблять свій внесок у нашу перемогу.

«Сьогодні тут є два воїни, які на протезах. Ми ними пишаємося і дякуємо їм за те, що вони є взірцем незламності та нескореності для всього світу», – зауважив голова конкурсної комісії Олег Караванський.

Назар Вікторовський, якого удостоїли почесної відзнаки “Людина року”, учасник російсько-української війни, а ще – Герой, який дивом вижив після 19 годин перебування під завалами. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Після одного з ворожих обстрілів на Донеччині він опинився під бетонним перекриттям. Далі були численні операції, Назар втратив обидві кінцівки – їх довелося ампутувати. Вже майже рік він працює в поліції Тернопільщини та зарекомендував себе сумлінним і відповідальним співробітником.

«Зараз Назар працює інспектором служби 102 і надає допомогу тим, хто її потребує. Мені дуже почесно працювати пліч-о-пліч з такими людьми, як він», – зазначив провідний консультант ГУНП в Тернопільській області Руслан Пелехатий, який вручив нагороду Назарові під час урочистої церемонії.

Для Назара та його рідних відзнака «Людина року» є дуже цінною. За словами його матері Ганни Вікторовської, важливо, що після того, як її син втратив обидві кінцівки, він не замкнувся в чотирьох стінах, а його підтримали та допомогли працевлаштуватися в поліцію.

Попри усі труднощі Назар не втрачає жаги до життя. Щодня поспішає на роботу, де відчуває себе корисним, і завдячує за цю можливість нашим захисникам, які незламно стоять на захисті України.

«У такі моменти я завжди думаю про хлопців та дівчат, які зараз ризикують життям за нашу свободу. Дякую захисникам, які зараз захищають Україну», – сказав під час отримання нагороди Назар Вікторовський.

У поліції Тернопільщини створюють та облаштовуюсь робочі місця для захисників, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби. Серед цивільного персоналу тут працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє — ветерани війни.

До слова, обласний конкурс «Людина року» був заснований у 2001 році спортивно-мистецьким і духовним центром «Моя Україна» та редакцією газети «Вільне життя».