«Дитина мене не впізнала»: захисник з Тернопільщини повернувся з російського полону через 3 роки

Андрій Попович із села Миколаївка, що на Чортківщині, повернувся додому після трьох років російського полону.

У 2018 році Андрій добровільно вступив до лав війська. Служив у 15-й бригаді оперативного призначення. У 2022 році його відправили на ротацію в Маріуполь, де він героїчно боронив місто. Після виходу з «Азовсталі» військовий потрапив у полон — це сталося в квітні 2022 року.

“Ми вийшли через міст, потрапили в полон. У Донецьку я сидів місяць, потім Луганськ. Я був у полоні більше трьох років, і от три місяці тому повернувся. Досі не можу повірити, що я вдома”, — розповідає Андрій Попович.

У травні 2025 року його вдалося повернути в межах обміну полоненими.

Особливо зворушливим став момент зустрічі з дружиною та донькою:

“Я тоді сильно плакав, нічого не відчував. Дитина мене не впізнала. Коли я їхав, їй був рік, а коли приїхав — уже п’ять”.

Після зворушливої зустрічі у Тернополі захисник повернувся у рідне село Миколаївка. Там його зустрічали квітами, обіймами й безмежною радістю — рідні, друзі та односельчани.

Ласкаво просимо додому, Андрію! Дякуємо за мужність і незламність! Слава Україні! 🇺🇦

За інф. Суспільне