Хлопчик з Тернопільщини виготовив 150 окопних свічок для ЗСУ

Раніше хлопчик господарював у великому бабусиному саді, збираючи яблука, малину, смородину, чорницю тощо, продавав на ринку, а кошти передавав на потреби військових. Цього року він пішов у школу та пропустив сезон збору фруктів, але знайшов інший спосіб бути корисним для ЗСУ.