Хлопчик з Тернопільщини виготовив 150 окопних свічок для ЗСУ
Орест Стельмащук із Горішньої Вигнанки продовжує допомагати військовим Збройних Сил України із Чортківської громади, підготувавши свій черговий внесок у перемогу, повідомляють у чортківській міській раді.
Раніше хлопчик господарював у великому бабусиному саді, збираючи яблука, малину, смородину, чорницю тощо, продавав на ринку, а кошти передавав на потреби військових. Цього року він пішов у школу та пропустив сезон збору фруктів, але знайшов інший спосіб бути корисним для ЗСУ.
Орест з власної ініціативи вирішив взятись за виготовлення окопних свічок. Кілька днів навчався – переглядав відео. А далі протягом двох місяців щовечора майстрував… У підсумку – 150 штук!
Вже невдовзі хлопчик передасть окопні свічки волонтерам, які доставлять їх воїнам.