Хотіла також йти в ЗСУ: історія матері полеглого бійця з Тернополя

Мати полеглого захисника з Тернополя Христина Довгалюк пише картини, щоб донатити на евакуацію полеглих. Два роки тому жінка долучилася до гуманітарного проєкту “На щиті”, організованого благодійним фондом “Ангели добра”.

Своєю історією жінка поділилася з журналістами Суспільного.

З 2014 Христина Довгалюк волонтерила, зокрема, возила авто та гуманітарну допомогу для військових. Її син Роман — військовослужбовець із позивним “Бурий” — загинув на Сумщині в серпні 2024 року. Після цього вона долучилася до супроводу полеглих, розповідає Христина.

“Отак кожного разу я їду, щоби взяти участь у супроводі полеглого Героя. Але я не сама, я з Ромою. Ромина фотографія отут біля мене і я завжди з ним розмовляю: “Ром, що, їдемо? Побратим приїхав. Зустрічаємо побратима?”, — і так кожного разу, за кожним хлопцем я виплачуся, молюся, дивлюся Ромі в очі. Мені здається, що він каже: “Мамо, та це ж війна. Ми Україну захищаємо””.

Як розповіла Христина Довгалюк, Роман воював у складі 44-ї артилерійської бригади.

“І добивався, щоби його поставили на сам “нуль”. Він був у Волновасі. Від рядового солдата дослужився до сержанта, став командром гармати”, — розповідає мама полеглого бійця і додає, що й сама збиралася йти в ЗСУ та допомагати військовим.

Це було, ще коли син служив:

“Я виявила бажання також йти на фронт. І вже підписала мобілізацію на 63-ю бригаду. І мені там записали фах “водій-санітар”. В мої обов’язки мало би входити вивозити поранених, супроводжувати поранених з поля бою і надавати першу допомогу”.

Але напередодні походу на ВЛК Христині Довгалюк повідомили про загибель сина.

У своєму помешканні жінка зберігає речі, які нагадують їй про Романа. Тут його світлини, вишиванка, нагороди, які отримав під час служби в ЗСУ, військова форма.

“Це був його такий кітель, як звичайно з комірцем, з рукавами. Рома захотів зробити собі таку камізельку. Тепер ношу її я, коли їду на супровід героїв і маю оцей шеврон “На щиті. Супровід полеглих” і я її вдягаю, коли літо”, — каже Христина Довгалюк.

Цій темі жінка також присвятила серію картин “На щиті”:

“Коли я почала брати участь у цій почесній місії евакуації полеглих “На щиті”, вирішила зробити серію картин”.

На полотнах жінка зображує сюжети, пов’язані із роботою місії “На щиті” — авто, що евакуює тіла полеглих. Як розповіла Христина Довгалюк, картини планує продати, а гроші задонатити на евакуацію полеглих.

“Ми помагаємо ЗСУ, донатимо, збираємо на дрони, на все, але треба думати і про евакуацію, щоби кожен солдат повернувся і навіть коли припиняться бойові дії, а війна закінчиться тільки тоді, коли останній герой повернеться додому”, — розказала мати полеглого військового.