“Руха” нищить ворожі “Ланцети”: історія сержанта Руслана Краснохода, який зриває плани окупантів

Російський БпЛА “Ланцет”, що містить комплектуючі закордонного виробництва, оцінюється щонайменше у 35 тисяч доларів США. Окупанти використовують його як для ударних, так і для розвідувальних операцій, адже дальність його польоту сягає 40-50 км. Оснащений осколково-фугасними або кумулятивними боєголовками, він становить серйозну загрозу для українських захисників. Але молодший сержант Руслан Красноход, позивний “Руха”, навчився їх ліквідовувати!

Воїн був мобілізований 30 серпня 2022 року Полтавським РТЦК та СП. Відтоді він несе службу на передовій у складі зенітного ракетного дивізіону 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша (ОК “Захід” Сухопутних військ ЗСУ).

Руслан Красноход відзначається високою дисципліною, професійністю та ініціативністю. Він здобув авторитет серед побратимів та ефективно протидіє ворожим безпілотникам.

На Покровському напрямку Донеччини він разом із вогневою групою двічі знищив “Ланцети”, використовуючи стрілецьку зброю. Це стало важливим внеском у захист українських позицій.

За мужність та відданість військовій присязі молодший сержант Руслан Красноход був удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського – “Золотий хрест”.

Командувач військ ОК “Захід” генерал Володимир Шведюк особисто подякував воїну за бойові успіхи та нагородив його під час урочистостей з нагоди третьої річниці створення бригади “росомах”.

Бажаючі приєднатися до 68 ОЄБр можуть отримати додаткову інформацію за телефонами:

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