«Бути сильним і витривалим на війні» — розповідає кулеметник 2 Галицької бригади про важливість фізичної підготовки

Для Романа Яворського, кулеметника 2 Галицької бригади, війна — це не лише боротьба зі зброєю, а й щоденне випробування фізичних і психологічних можливостей. Його позивний «Професор» — не просто жарт побратимів. Роман був учителем фізкультури та майстром спорту з плавання до того, як потрапив на фронт. Саме ці навички стали незамінними під час виконання бойових завдань.

«Фізична підготовка допомогла витримати важкі умови війни і зберігати спокій в екстремальних ситуаціях», — зазначає Роман. Під час боїв під Покровськом, він разом із побратимами неодноразово відбивав атаки ворога, стикаючись з мінометними обстрілами, дроновими ударами та навіть газовими атаками. «Найгірше — це газ, адже спочатку не розумієш, що відбувається, але потім чуєш шипіння. Тоді треба швидко вдягнути захист, хоча в протигазі теж можна воювати», — розповідає кулеметник.

Роман підкреслює важливість не лише фізичного, а й психологічного балансу на фронті. «Кожен день на позиціях вимагає концентрації, витривалості та здатності швидко реагувати на ситуації. Для цього ми використовували різні методи дихання, наприклад, «дихальний трикутник», який допомагає заспокоїти нерви і зосередитися на завданні», — додає він.

Попри важкі бої, Роман не полишає спорту. Участь у змаганнях серед військових і ветеранів допомагає йому відновлювати фізичну та психологічну рівновагу. Наприклад, на турнірі «Be Strong» у Львові він здобув друге місце з плавання. Загалом військовослужбовці та ветерани 2 Галицької бригади завоювали 14 медалей.

«Спорт — це важливий спосіб відновлення після боїв. Він допомагає перевірити свої сили і залишатися сильним не тільки на полі бою, а й у змаганнях. Це дає сили для продовження боротьби за Україну», — підсумовує Роман.