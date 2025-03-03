Канадський громадянин, який став на захист України: історія Дмитра Хахули

Дмитро Хахула – уродженець Чорткова, який ще дитиною разом із сім’єю емігрував до Канади. Там він ріс, навчався, а згодом служив у прикордонних військах. Про це йдеться у повідомленні чортківської міської ради.

Але коли почалося повномасштабне вторгнення, він прийняв несподіване для багатьох рішення – повернутися до України та стати на її захист.

Оскільки Дмитро має громадянство Канади, за законом він міг перебувати в Україні лише 90 днів. Провоювавши три місяці, був змушений повернутися назад. Проте на цьому його боротьба не закінчилася – після врегулювання документальних питань він знову прибув в Україну та підписав контракт із ЗСУ. Сьогодні Дмитро служить у Головному управлінні розвідки.

Він брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку, а згодом – на Харківщині. Російські пропагандисти вже охрестили його «іноземним найманцем», на що сам воїн реагує лише з посмішкою.

Під час короткої відпустки Дмитро завітав до рідного міста. За цей час із коштів, які мешканці громади донатять на благодійний фонд «Покрова Чортків», було відремонтовано його пікап:

ремонт ходової

заміна мастила та фільтрів

зварювальні роботи

Загальна вартість ремонту склала 15 тисяч гривень.

Із ремонтом також допомагав друг дитинства Дмитра – керівник КП «Чортків водоканал» Віктор Гордієнко, а також підприємець Сергій Підгірняк (ПП «Чортків бетон»).

Дмитро – справжній приклад патріотизму. Він міг залишитися в безпеці, але обрав війну за Україну. Його історія – це нагадування всім нам, що любов до Батьківщини не вимірюється паспортом.

Нині Дмитро вже повернувся до виконання бойових завдань. Бажаємо йому здоров’я, сил та якнайшвидшого повернення додому з перемогою!