У Чорткові зустрінуть звільненого з полону захисника Михайла Медведика

У Чортківській громаді відбудеться урочиста зустріч українського захисника Михайла Медведика, який повертається додому після тривалого перебування у російському полоні.

Як повідомили у Чортківській міській раді, зустріч воїна відбудеться у суботу, 23 травня о 09:00 на площі Героїв Євромайдану. Подія приурочена до Дня Героїв.

Мешканців громади закликають прийти з українськими прапорами та квітами, щоб висловити підтримку та вдячність захиснику.

У цей же день на площі відбудеться поминальна панахида за загиблими захисниками та захисницями України, які віддали життя у боротьбі за незалежність держави.

Також запланована церемонія нагородження діючих військовослужбовців та ветеранів війни відзнакою Чортківського міського голови «За честь і відвагу».

За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання https://poglyad.te.ua є обов'язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.