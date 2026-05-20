У Чорткові зустрінуть звільненого з полону захисника Михайла Медведика

У Чортківській громаді відбудеться урочиста зустріч українського захисника Михайла Медведика, який повертається додому після тривалого перебування у російському полоні.

Як повідомили у Чортківській міській раді, зустріч воїна відбудеться у суботу, 23 травня о 09:00 на площі Героїв Євромайдану. Подія приурочена до Дня Героїв.

Мешканців громади закликають прийти з українськими прапорами та квітами, щоб висловити підтримку та вдячність захиснику.

У цей же день на площі відбудеться поминальна панахида за загиблими захисниками та захисницями України, які віддали життя у боротьбі за незалежність держави.

Також запланована церемонія нагородження діючих військовослужбовців та ветеранів війни відзнакою Чортківського міського голови «За честь і відвагу».