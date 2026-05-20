Їхала на електросамокаті вночі та й ще й пʼяною: у Тернополі затримали жінку

У Тернополі патрульні поліцейські під час комендантської години виявили жінку, яка керувала електросамокатом з ознаками наркотичного сп’яніння. Інцидент стався 19 травня близько 01:13 на вулиці Бродівській.

Як повідомили у поліції, правоохоронці зупинили місцеву жительку 1990 року народження під час нічного патрулювання. За словами патрульних, жінка мала характерні ознаки наркотичного сп’яніння, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час спілкування громадянка назвалася чужим ім’ям. Відтак поліцейські провели поверхневу перевірку відповідно до статті 34 Закону України «Про Національну поліцію».

У результаті перевірки у жінки виявили паперовий згорток із речовиною зеленого кольору та скляну баночку з прозорою речовиною невідомого походження. Вилучені речовини направили на експертне дослідження.

На порушницю патрульні склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Крім того, жінка відповідатиме й за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту.

Наразі триває перевірка. Правоохоронці закликають громадян не керувати транспортом у стані сп’яніння та дотримуватися правил безпеки.