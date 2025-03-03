У подружжя військовослужбовців тернопільської бригади народилася донечка
Привітати з цією подією до пологового будинку прийшли рідні та друзі. Історія кохання Ірини та Михайла почалася в серпні 2023 року в Харківській області, під час виконання службових обов’язків. Обидва за фахом зв’язківці, згодом їхнє знайомство переросло у глибоку симпатію, а з часом і в справжнє кохання. Йдеться у повідомленні 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ в Тернопільській області.
Сьогодні Михайло, отримавши короткострокову відпустку, має змогу бути поруч із дружиною та новонародженою донечкою. Пара поки що не визначилася з іменем для своєї малечі, але вони впевнені, що їхня донечка житиме у квітучій та вільній країні, за яку борються захисники.
Ця подія щаслива не лише для родини, а й для всієї країни, вона як символ надії і нових початків навіть у найскладніші часи. Вітаємо щасливих батьків і бажаємо їхній сім’ї щастя, здоров’я та миру!