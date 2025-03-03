У подружжя військовослужбовців тернопільської бригади народилася донечка

Сьогодні Михайло, отримавши короткострокову відпустку, має змогу бути поруч із дружиною та новонародженою донечкою. Пара поки що не визначилася з іменем для своєї малечі, але вони впевнені, що їхня донечка житиме у квітучій та вільній країні, за яку борються захисники.