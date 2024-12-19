Воїн з Тернопільщини Максим Гарач отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

✌Медаль знайшла свого героя!

Воїн з Тернопільщини молодший сержант Максим Гарач з 141-ша окрема піхотна бригада отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ. Також його нагородили “Сталевим хрестом звитяги” від командира Бригади, у якій військовий служить. Боєць – житель села Шляхтинці Байковецької громади. Максим б’ється з російськими окупантами з перших днів війни. На фронт пішов добровольцем. Усі, хто знає його, кажуть, що він пішов захищати Україну, бо в нього загострене почуття патріотизму, справедливості, відповідальності.

За інф. Групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП

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