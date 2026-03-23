Втратила сина на війні, але продовжує допомагати: історія матері з Ланівців

Жителька міста Ланівці Лариса Васюк, яка втратила на війні свого єдиного сина Сергія, продовжує підтримувати українських військових і регулярно донатить на потреби фронту.

Про це розповіла волонтерка Наталія Гамера. За її словами, жінка, яку знайомі лагідно називають «тьотя Рая», разом із чоловіком щодня приходить на центральну площу міста, щоб вшанувати пам’ять сина та всіх загиблих захисників на Алеї Героїв.

Попри особисту трагедію, Лариса Васюк не припиняє допомагати іншим. Нещодавно вона передала чергову пожертву у ветерансько-волонтерський простір «СВОЇ» — кошти на виготовлення дрона для військових.

«Мого сина вже не повернути, але якщо мої пожертви врятують життя іншим дітям, то я не даремно отримала ті гроші», — каже жінка.

За словами волонтерів, виготовлення дрона вже триває, закуплено необхідні комплектуючі. Найближчим часом його разом з іншою допомогою планують передати українським захисникам на передову.

Ця історія — про силу духу, біль втрати та незламне бажання допомагати іншим навіть у найскладніші моменти.