Все, як у кіно, – на Тернопільщині чоловік намагався скласти іспит із «шпигунським набором»

У Тернопільській області суд розглянув справу про незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Обвинувачений намагався використати приховане обладнання, щоб скласти теоретичний іспит з правил дорожнього руху.

Інцидент стався в липні 2025 року в сервісному центрі МВС у селі Підгороднє. Чоловік придбав у посередників «шпигунський комплект» за 1500 доларів США. До нього входили камера, вмонтована в ґудзик одягу, 4G-модуль для передачі відео, мікрофон і портативний акумулятор.

За допомогою цього обладнання він планував транслювати іспит у реальному часі та отримувати підказки.

Однак замість успішного складання іспиту чоловік потрапив у поле зору правоохоронців. Експертиза підтвердила, що використане обладнання належить до спеціальних технічних засобів, обіг яких обмежений законом.

У березні 2026 року обвинувачений визнав провину, уклав угоду з прокурором і погодився співпрацювати зі слідством.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу — 17 тисяч гривень. Заборонені технічні засоби вилучили, а мобільний телефон повернули власнику.

