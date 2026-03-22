П’яний водій врізався у відбійник у Тернополі

Сьогодні вранці, близько 8-ї години, на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих за участю автомобіля Ford.



Інспектори встановили, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на відбійник.



Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер, результат — 0,49 проміле.



Поліцейські склали на порушника адміністративні матеріали:

▪️ за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

▪️ за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



Памʼятайте, що необдумані вчинки можуть мати непоправні наслідки та коштувати життя ⚠️

Поділіться:









